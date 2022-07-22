Будьте в Плюсе

Аналитик Алмонд сообщил о формировании антизападного альянса после визита Путина в Иран

Недавнюю поездку президента России Владимира Путина в Иран можно расценивать, как предупреждение Западу.
Российская газета
Аналитик предположил, что встреча лидеров России, Турции и Ирана может положить начало новому антизападному альянсу.
РИА Новости
Как уже сообщал Лайф, Владимир Путин встретился с Эрдоганом в Тегеране.
Life.ru
Владимир Путин посетил Тегеран 19 июля, где принял участие в саммите государств-инициаторов сирийского урегулирования.
Известия

Подробнее о событии

Аналитик Алмонд: поездка Путина в Тегеран грозит Западу неприятностями и новым альянсом
Lenta.ru23:20
Аналитик Алмонд: поездка Путина в Тегеран может положить начало антизападному альянсу
RT на русском22:43
Визит Путина в Иран расценили как начало формирования антизападного альянса
РЕН ТВ23:31
Аналитик Алмонд заявил о создании антизападного альянса после визита Путина в Иран
Известия00:58
В Британии испугались последствий поездки Путина в Тегеран
Общественная служба новостей20:31
Daily Mail: Европу ждут неприятности из-за визита Путина в Иран. Там был Эрдоган
Pravda.Ru20:30
Аналитик Алмонд заявил о создании антизападного альянса после визита Путина в Иран
РИА Новости20:03

Интересное

Вице-канцлер ФРГ назвал запуск «Северного потока — 2» поражением для ЕС

Начало работы «Северного потока — 2» стало бы поражением для Германии и всей Европы перед Россией.
Ведомости00:27

Член администрации Запорожья Рогов: седьмой пакет санкций ЕС признает регион частью России

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что документом о седьмом пакете антироссийских санкций Евросоюз (ЕС) по сути признал территорию региона частью России.
Lenta.ru23:26

Депутат Рады Разумков предложил конфисковать российский газ из трубопроводов

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков предложил конфисковать излишки российского газа для пополнения газовых хранилищ Украины.
RT на русском00:45

BI: жители польского Бранево возмутились потерей российских денег из-за закрытия границы

Жители польского города Бранево возмутились потерей прибыли из-за закрытия границы с Россией. Об этом говорится в материале Balkan Insight.
Lenta.ru01:24

Попавший под санкции ЕС гендиректор УГМК Козицын покинул должность

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын, который попал в новый санкционный список Евросоюза, принятый из-за военной операции на Украине, покинул должность, сообщается на сайте компании.
РБК23:37

Сергей Брилев объявил об уходе из руководства ВГТРК

Последний выпуск программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» вышел 26 февраля, сообщил ее ведущий и заместитель директора ВГТРК по спецпроектам Сергей Брилев.
Коммерсантъ00:33

На новосибирского депутата Пирогову составили протокол за дискредитацию ВС России

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, которая ранее высказалась о погибших участниках спецоперации на Украине, получила в полиции административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных Сил России вручили.
РИА Новости22:42

В Сбербанке заявили, что новые санкции ЕС не повлияют на работу банка внутри страны

Новый пакет санкций ЕС не окажет влияния на работу Сбербанка внутри страны.
Lenta.ru01:43

В России сократился выпуск жвачки Orbit из-за санкций

Источник газеты в компании — крупном производителе продуктов пояснил, что Mars не может ввезти в Россию резиновую основу для жвачки из синтетических полимеров, так как она попала под санкции, введенные из-за операции на Украине.
РБК01:20

Глава МИД Приднестровья Игнатьев заявил, что Тирасполь настроен на присоединение к РФ

"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации", - цитирует слова Игнатьева РИА "Новости".
Газета.Ru23:17