Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын, который попал в новый санкционный список Евросоюза, принятый из-за военной операции на Украине, покинул должность, сообщается на сайте компании.
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, которая ранее высказалась о погибших участниках спецоперации на Украине, получила в полиции административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных Сил России вручили.
Источник газеты в компании — крупном производителе продуктов пояснил, что Mars не может ввезти в Россию резиновую основу для жвачки из синтетических полимеров, так как она попала под санкции, введенные из-за операции на Украине.
"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации", - цитирует слова Игнатьева РИА "Новости".