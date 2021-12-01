Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Сотрудникам ГИБДД водитель автобуса №999 «Курган – Екатеринбург» рассказал, что ехал по трассе и видел автомобиль Mitsubishi, который двигался во встречном направлении.
Капитал-шоу «Поле чудес», вдохновлённое американской телевикториной Wheel Of Fortune, выходит на российском телевидении с октября 1990 года и является одной из старейших передач в эфире Первого канала.
Парламентарий отметил, что сейчас стоимость ПЦР-тестов в коммерческих лабораториях составляет от 1,5 до 3,5 тысячи рублей в зависимости от места сдачи и времени изготовления анализа, при этом себестоимость данного исследования составляет не более 500 рублей.