Будьте в Плюсе

Аналитик «Альпари» Бодрова связала перспективы ослабления рубля с индексацией пенсий

Повысить пенсии в будущем году на уровень выше инфляции президент Владимир Путин потребовал на правительственном совещании по социальным вопросам, состоявшемся 18 ноября.
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Эксперты говорят, что размер индексации пенсии будет зависеть от показателей инфляции за 2021 год.
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В принятых на референдуме в июне 2020 года поправках в Основной закон говорится об «индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
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Пенсии в будущем году проиндексируют заметно выше, чем предусматривает бюджет ПФР.
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