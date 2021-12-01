47% россиян отрицательно отнеслись к идее отказаться от наличных денег и расплачиваться только банковской картой или переводом онлайн, поддержали такую идею 28% опрошенных, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В среду, 1 декабря, сенат рассмотрит пакет из 21 поправки, согласно одной из которых президент Байден должен в течение двух недель ввести санкции против газопровода "Северный поток — 2" из-за "российской угрозы".
Заместители председателя правительства, курирующие федеральные округа, определили ключевые вопросы вверенных им регионов, которые необходимо решить до 2024 года в рамках исполнения национальных проектов.