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Аналитик «Альпари» Бодрова связала перспективы ослабления рубля с индексацией пенсий

Рост пенсионных выплат может привести в перспективе к ослаблению рубля, также оказать влияние на российскую валюту могут нефтяные котировки и риски, связанные с новым штаммом коронавируса.
Lenta.ru
В дальнейшем позиции рубля будут зависеть от ситуации на нефтяном рынке и рисков нового штамма коронавируса.
Lenta.ru
Диапазон курса доллара в краткосрочной перспективе, по мнению Бодровой, составит от 73 до 76 рублей, евро — от 82 до 86 рублей.
Lenta.ru
В ING подсчитали, что за минувшую неделю иностранные инвесторы сократили объемы вложений в облигации федерального займа на один миллиард долларов.
АБН

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Аналитик Бодрова: ослабление рубля может произойти из-за увеличения пенсий в стране
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Аналитик «Альпари» Бодрова связала перспективы ослабления рубля с индексацией пенсий
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