Lenta.ruАналитик «Альпари» Бодрова связала перспективы ослабления рубля с индексацией пенсийРост пенсионных выплат может привести в перспективе к ослаблению рубля, также оказать влияние на российскую валюту могут нефтяные котировки и риски, связанные с новым штаммом коронавируса.Lenta.ruВ дальнейшем позиции рубля будут зависеть от ситуации на нефтяном рынке и рисков нового штамма коронавируса.Lenta.ruДиапазон курса доллара в краткосрочной перспективе, по мнению Бодровой, составит от 73 до 76 рублей, евро — от 82 до 86 рублей.Lenta.ruВ ING подсчитали, что за минувшую неделю иностранные инвесторы сократили объемы вложений в облигации федерального займа на один миллиард долларов.АБНЧитать далееСвернутьSolenka.infoSolenka.infoЦентральная Служба НовостейАБНПодробнее о событииЭкономист «Альпари» Бодрова рассказала о перспективах падения рубля из-за индексации пенсийЕжедневные Новости Владивостока04:02Аналитик Бодрова: ослабление рубля может произойти из-за увеличения пенсий в странеBanki Loans02:51Аналитик «Альпари» Бодрова: рост пенсий граждан РФ может привести к ослаблению рубляSolenka.info02:04Рост пенсий в РФ может обвалить рубльАБН02:27Аналитик «Альпари» Бодрова считает, что перспективы ослабления рубля связаны с индексацией пенсийЦентральная Служба Новостей01:57Аналитик «Альпари» Бодрова связала перспективы ослабления рубля с индексацией пенсийLenta.ru23:30Показать ещёОценить52Поделиться