Аналитик Андрей Маслов оценил вероятность резкого взлета курса рубля
Аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов заявил, что укрепление рубля до значений 2019 года возможно к концу 2021 года или к началу следующего, если удастся победить коронавирус.
"Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления", — отмечает он.
То что негативным образом влияет на мировую стабильность, отрицательно сказывается и на рубле, добавил аналитик.
Факторами риска остается вероятное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг.
С чего всё началось
Аналитик рассчитал, когда рубль взлетит до небес
Курс рубля сможет укрепиться до значений 2019 года ближе к концу текущего года или к началу 2022-го, если коронавирус будет побежден, и именно сырьевая компонента в российской валюте даст тот самый взрывной рост.
ПРАЙМ18:01