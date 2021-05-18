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Аналитик Андрей Маслов оценил вероятность резкого взлета курса рубля

Аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов заявил, что укрепление рубля до значений 2019 года возможно к концу 2021 года или к началу следующего, если удастся победить коронавирус.
News.ru
"Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления", — отмечает он.
РИА Новости
То что негативным образом влияет на мировую стабильность, отрицательно сказывается и на рубле, добавил аналитик.
Lenta.ru
Факторами риска остается вероятное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг.
РИА Новости
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С чего всё началось

Аналитик рассчитал, когда рубль взлетит до небес

Курс рубля сможет укрепиться до значений 2019 года ближе к концу текущего года или к началу 2022-го, если коронавирус будет побежден, и именно сырьевая компонента в российской валюте даст тот самый взрывной рост.
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