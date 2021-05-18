Укрепление рубля до значений 2019 года возможно к концу текущего года или к началу 2022-го, если коронавирус будет побежден. Взрывной рост даст сырьевая компонента — если геополитика не вмешается, рассказал агентству "Прайм" аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов.

С чего всё началось Аналитик рассчитал, когда рубль взлетит до небес Курс рубля сможет укрепиться до значений 2019 года ближе к концу текущего года или к началу 2022-го, если коронавирус будет побежден, и именно сырьевая компонента в российской валюте даст тот самый взрывной рост. ПРАЙМ 18:01