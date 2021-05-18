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Экономика

Аналитик Андрей Маслов оценил вероятность резкого взлета курса рубля

Укрепление рубля до значений 2019 года возможно к концу текущего года или к началу 2022-го, если коронавирус будет побежден. Взрывной рост даст сырьевая компонента — если геополитика не вмешается, рассказал агентству "Прайм" аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов.В источнике
РИА Новости
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С чего всё началось

Аналитик рассчитал, когда рубль взлетит до небес

Курс рубля сможет укрепиться до значений 2019 года ближе к концу текущего года или к началу 2022-го, если коронавирус будет побежден, и именно сырьевая компонента в российской валюте даст тот самый взрывной рост.
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