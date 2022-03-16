Не исключение и текущая ситуация — на фоне экономической и геополитической неопределенности граждане впадают в потребительский ажиотаж, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.
В ведомстве отметили, что подобная враждебная акция продолжает «загонять российско-американские отношения в ещё более глухой тупик» и препятствует сохранению каналов взаимодействия между Россией и США.
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко призвал россиян не вводить данные своей банковской карты на сомнительных сайтах, а также не озвучивать их при телефонном разговоре с потенциальным мошенником.