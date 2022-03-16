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Аналитик Антонов: импульсивные покупки на фоне кризиса вызваны боязнью роста цен

Импульсивное потребительское поведение свойственно многим россиянам, пережившим не один экономический кризис.
РИА Новости
Не исключение и текущая ситуация — на фоне экономической и геополитической неопределенности граждане впадают в потребительский ажиотаж, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.
РИА Новости
"Ситуация с пандемией принесла новшество и подстегнула граждан закупать туалетную бумагу впрок", — отметил он.
ПРАЙМ
В реалиях нового кризиса еще можно выделить то, что люди стали активно закупать детские подгузники, капуслы для кофе и корма для домашних животных.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Эксперт объяснил, почему россияне делают импульсивные покупки на фоне кризиса
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Эксперт Антонов: россияне скупают продукты и повседневные товары, что подстегивает рост цен
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Аналитик Антонов объяснил импульсивные покупки россиян на фоне кризиса боязнью роста цен
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Аналитик Антонов: импульсивные покупки на фоне кризиса вызваны боязнью роста цен
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