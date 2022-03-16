РИА НовостиАналитик Антонов: импульсивные покупки на фоне кризиса вызваны боязнью роста ценИмпульсивное потребительское поведение свойственно многим россиянам, пережившим не один экономический кризис.РИА НовостиНе исключение и текущая ситуация — на фоне экономической и геополитической неопределенности граждане впадают в потребительский ажиотаж, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.РИА Новости"Ситуация с пандемией принесла новшество и подстегнула граждан закупать туалетную бумагу впрок", — отметил он.ПРАЙМВ реалиях нового кризиса еще можно выделить то, что люди стали активно закупать детские подгузники, капуслы для кофе и корма для домашних животных.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«Берут без разбора»: аналитик рассказал, почему россияне сейчас бросились все скупатьGazeta.SPb22:13Аналитик Антонов объяснил импульсивные покупки россиян на фоне кризиса боязнью роста ценLenta.ru20:44Аналитик Антонов: импульсивные покупки на фоне кризиса вызваны боязнью роста ценРИА Новости20:15Эксперт Антонов: россияне скупают продукты и повседневные товары, что подстегивает рост ценПРАЙМ20:03Показать ещёОценить7Поделиться