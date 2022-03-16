Будьте в Плюсе

Аналитик Антонов: импульсивные покупки на фоне кризиса вызваны боязнью роста цен

Импульсивное потребительское поведение свойственно многим россиянам, пережившим не один экономический кризис.
РИА Новости
Не исключение и текущая ситуация — на фоне экономической и геополитической неопределенности граждане впадают в потребительский ажиотаж, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.
РИА Новости
"Ситуация с пандемией принесла новшество и подстегнула граждан закупать туалетную бумагу впрок", — отметил он.
ПРАЙМ
В реалиях нового кризиса еще можно выделить то, что люди стали активно закупать детские подгузники, капуслы для кофе и корма для домашних животных.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

«Берут без разбора»: аналитик рассказал, почему россияне сейчас бросились все скупать
Gazeta.SPb22:13
Аналитик Антонов объяснил импульсивные покупки россиян на фоне кризиса боязнью роста цен
Lenta.ru20:44
Аналитик Антонов: импульсивные покупки на фоне кризиса вызваны боязнью роста цен
РИА Новости20:15
Эксперт Антонов: россияне скупают продукты и повседневные товары, что подстегивает рост цен
ПРАЙМ20:03

Интересное

Эксперт Мюллер: инфляция, санкции против РФ и перемены на рынках говорят о закате доллара

Как объясняет Мюллер, инфляция доллара может серьезно поколебать уверенность мира в ценности американской валюты.
РИА Новости20:18

Мошенники подделали сайты для проверки данных карт россиян на соответствие слитой базы

Мошенники начали использовать поддельные сайты для проверки данных банковских карт на соответствие слитой базы.
Lenta.ru22:07

Презентация игровых мобильных видеокарт Intel Arc Alchemist состоится 30 марта

Компания Intel подтвердила, что полномасштабный анонс её дискретных игровых графических ускорителей серии Arc Alchemist состоится этом месяце.
3DNewsвчера в 18:28

Кадыров заявил об уважении к Илону Маску за свое видение ситуации и непоколебимую волю

Кадыров заявил об уважении к Маску и подчеркнул, что тот обладает уникальным видением ситуации и непоколебимой волей.
Lenta.ru21:52

Washington Post: сенат США единогласно одобрил резолюцию против российского руководства

Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую российское руководство за спецоперацию на Украине, сообщает Washington Post.
РИА Новости20:54

Качиньский в Киеве предложил ввести миротворцев НАТО на Украину

Украина не входит в НАТО и в ЕС, однако предыдущий президент страны Петр Порошенко внес изменения в Конституцию страны, согласно которым вопрос о ее вступлении в эти организации является приоритетом.
РБК19:15

Япония в среду может лишить Россию статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле

Япония лишит Россию статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле из-за ситуации вокруг Украины, такое решение принял премьер страны Фумио Кисида, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
Lenta.ru21:11

ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы

ПАСЕ проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать входа РФ из организации.
РИА Новостивчера в 16:54

МИД России сообщил о персональных санкциях против президента США Байдена

Россия ввела персональные ограничения против президента США Джо Байдена, сообщили в МИД.
РИА Новостивчера в 10:42

Зеленский признал важность продолжения переговоров с Россией

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что делать какие-то прогнозы по переговорам Украины с Россией преждевременно.
REGNUM20:15