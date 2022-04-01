Как рассказал агентству " Прайм " главный аналитик " Алор Брокер " Алексей Антонов, в условиях жесточайших ограничений на покупку, использование и вывоз валюты с одной стороны, и резким падением российского импорта с другой, доллар может стоить и 50, и 30 рублей.