Как рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов, в условиях жесточайших ограничений на покупку, использование и вывоз валюты с одной стороны, и резким падением российского импорта с другой, доллар может стоить и 50, и 30 рублей.
Российский биатлонист и член технической группы юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал журналистам, как француз Симон Фуркад помог восстановить российский флаг на юниорском чемпионате мира в США, который прошел в феврале 2022 года.
24 февраля МИД Соединенного Королевства сообщил, что Лондон в рамках нового пакета санкций против России введет лимит в размере £50 тыс. ($66,8 тыс.) на размер денежных средств, которые россияне могут хранить на счетах в ее банках.