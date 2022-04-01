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Аналитик Антонов предположил, что в нынешних условиях доллар может стоить 30-50 рублей

Как рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов, в условиях жесточайших ограничений на покупку, использование и вывоз валюты с одной стороны, и резким падением российского импорта с другой, доллар может стоить и 50, и 30 рублей.
ПРАЙМ
Антонов высказал предположение, что в ближайшее время Центробанк может перейти к политике снижения ключевой ставки до 13-15 процентов годовых и ослабления других жестких мер.
РИА Новости
Четверг стал уже девятым днем роста рубля к доллару и евро.
РЕН ТВ
Другой возможный шаг регулятора: уменьшение нынешней 12-процентной комиссии на покупку валюты на бирже.
ПРАЙМ

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Аналитик Антонов предположил, что в нынешних условиях доллар может стоить 30-50 рублей
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Аналитик Антонов: в текущих условиях рубль может стоить и 50, и 30 рублей за доллар
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