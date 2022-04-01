25 февраля, на следующий день после начала российской военной операции на Украине, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не присоединится к экономическим и финансовым санкциям против России, которые на тот момент ввели США, ЕС и некоторые другие страны.