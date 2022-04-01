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Аналитик Антонов предположил, что в нынешних условиях доллар может стоить 30-50 рублей

Главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов обозначил предел укрепления рубля в беседе с агентством «Прайм
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Lenta.ru
Антонов высказал предположение, что в ближайшее время Центробанк может перейти к политике снижения ключевой ставки до 13-15 процентов годовых и ослабления других жестких мер.
РИА Новости
Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже опустился на 1,83%, до 83 рублей, а евро потерял намного больше - 6,87%.
Комсомольская правда
Другой возможный шаг регулятора: уменьшение нынешней 12-процентной комиссии на покупку валюты на бирже.
ПРАЙМ

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Финансист Антонов допустил снижения курса доллара до 30 рублей
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