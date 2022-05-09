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Аналитик Антонов: серьезного шторма на валютном рынке ждать не стоит

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что серьезного шторма на валютном рынке ждать не стоит до момента отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продавать нерезидентам российские акции.
Газета.Ru
Как напомнил эксперт, в последнее время наблюдается ралли доллара к основным валютам, включая японскую иену и китайский юань.
Национальная служба новостей
Доллар начал быстро дорожать с 31 марта 2022 года на ожиданиях агрессивного повышения ставок ФРС США на ближайших трех заседаниях, — объяснил
 аналитик.
News.ru
Вполне вероятна коррекция до 77 рублей за доллар и 81 рубля за евро, полагает Антонов.
Lenta.ru

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Аналитик Антонов: серьёзного шторма на валютном рынке ждать не стоит
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Аналитик BitRiver Антонов: серьезного шторма на валютном рынке ждать не стоит
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