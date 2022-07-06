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Аналитик Антонов спрогнозировал рост курса доллара до 70 рублей в июле

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов дал прогноз по ситуации на валютном рынке в июле.
RT на русском
"Вероятно, Минфин РФ нашел способ, как ослабить рубль, чтобы избавиться от головной боли", — считает собеседник агентства.
ПРАЙМ
Ослабление рубля должно замедлиться, иначе, вполне вероятно, Банк России выразит недовольство быстрым подорожанием иностранных валют.
ПРАЙМ
Текущий счет торгового баланса останется в профиците в ближайшие месяцы.
ПРАЙМ

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Аналитик BitRiver Антонов: уже к концу июля доллар снова будет стоить 70 рублей
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Аналитик Антонов уверен, что доллар может закрепиться на уровне 70 рублей уже к концу июля
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