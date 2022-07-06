Российские силовики регулярно находят схроны с оружием и взрывчаткой в Херсонской области с момента установления контроля над этим регионом в марте, кроме того, оружие и схроны добровольно сдают бывшие сотрудники украинских силовых структур.
Бензин, составляющий одну из основ благосостояния американцев, подорожал из-за политики президента США Джо Байдена, а не из-за Владимира Путина, которого американский лидер пытается в этом обвинить, заявил в эфире Fox News политический обозреватель Такер Карлсон.
Ранее суд арестовал помощника главы МВД Сергея Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями, также арестован генерал-майор в отставке, экс-заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов.
Специальная военная операция на Украине стала логичным ответом на продвижение США и их союзников по НАТО на территорию бывших республик СССР и попытку подчинить руководство России, отмечается в журнале "Военная мысль", издаваемом для генералов, адмиралов и офицеров Вооруженных сил.