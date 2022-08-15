"Весомых причин для ралли доллара к рублю и ключевым резервным мировым валютам сегодня нет. По оценкам Банка России, рекордный профицит счета текущих операций в 2022 году составит 243 миллиарда долларов", — отметил собеседник агентства.
Эксперты, комментируя заявление о «миссии ВМС Ирана, которая будет осуществлена в 2022 году», высказывают различные предположения, включая предположение о том, что иранские корабли могут направиться в сторону одной из военно-морских баз США «для демонстрации флага», причём речь может идти о базе, расположенной не в Ближневосточном регионе.
В России построят еще две радиолокационные станции предупреждения о ракетном ударе "Воронеж", сообщил журналистам в рамках форума "Армия-2022" генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев.