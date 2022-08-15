Эксперты, комментируя заявление о «миссии ВМС Ирана, которая будет осуществлена в 2022 году», высказывают различные предположения, включая предположение о том, что иранские корабли могут направиться в сторону одной из военно-морских баз США «для демонстрации флага», причём речь может идти о базе, расположенной не в Ближневосточном регионе.