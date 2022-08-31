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Аналитик Антонов заявил об отсутствии кардинальных изменений для рубля в сентябре

По евро рамки уже, а юань будет торговаться без сильных изменений, спрогнозировал для агентства "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
ПРАЙМ
Еще два фактора — ожидания инвесторов обновленных параметров бюджетного правила, а также возобновления валютных интервенций со стороны ЦБ в сентябре.
ПРАЙМ
“Нельзя однозначно сказать, где окажутся курсы доллара и евро на конец месяца. Техническая картина по доллару и евро на стороне покупателей”, — указал Антонов.
РИА Новости
Из негативных факторов Антонов выделил снятие Банком России ограничительных мер и рост импорта.
ПРАЙМ

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Аналитик Антонов рассказал об отсутствии кардинальных изменений для рубля в сентябре
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