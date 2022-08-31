РИА НовостиАналитик Антонов заявил об отсутствии кардинальных изменений для рубля в сентябреПо евро рамки уже, а юань будет торговаться без сильных изменений, спрогнозировал для агентства "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.ПРАЙМЕще два фактора — ожидания инвесторов обновленных параметров бюджетного правила, а также возобновления валютных интервенций со стороны ЦБ в сентябре.ПРАЙМ“Нельзя однозначно сказать, где окажутся курсы доллара и евро на конец месяца. Техническая картина по доллару и евро на стороне покупателей”, — указал Антонов.РИА НовостиИз негативных факторов Антонов выделил снятие Банком России ограничительных мер и рост импорта.ПРАЙМЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаDeita.ruСпортКППодробнее о событииАналитик Антонов рассказал об отсутствии кардинальных изменений для рубля в сентябреЦентральная Служба Новостей00:58Аналитик Антонов назвал точные границы колебаний курса доллара к рублю в сентябреТелепрограмма23:01Аналитик Антонов: рубль в сентябре останется в рамках 55-67 за доллар, но возможны взлеты и паденияПРАЙМ18:01Эксперт предупредил, что ждёт рубль в сентябреDeita.ru21:15Резких изменений в курсе рубля в сентябре не ожидается — экспертИА Красная Весна19:22Аналитик Антонов заявил об отсутствии кардинальных изменений для рубля в сентябреРИА Новости18:15Антонов заявил об отсутствии кардинальных изменений для рубля в сентябреИА SM-News22:54Показать ещёОценить21Поделиться