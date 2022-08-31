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Аналитик Антонов заявил об отсутствии кардинальных изменений для рубля в сентябре

По евро рамки уже, а юань будет торговаться без сильных изменений, спрогнозировал для агентства "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
ПРАЙМ
“Нельзя однозначно сказать, где окажутся курсы доллара и евро на конец месяца. Техническая картина по доллару и евро на стороне покупателей”, — указал Антонов.
РИА Новости
Негативом может стать снятие Центробанком валютных ограничений и рост импорта.
РИА Новости
К позитиву для рубля аналитик отнес сохранение профицита платежного баланса, превышение предложения валюты над спросом, очередной налоговый период и затягивание принятия нового бюджетного правила.
РИА Новости

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