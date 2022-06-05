Информационное издание "Доктор питер" сообщает, что эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин полагает, что исходя из сложной экономической ситуации в мире на начало лета наилучшей валютой для того, чтобы сберечь свои накопления, является доллар США.