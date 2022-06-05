Информационное издание "Доктор питер" сообщает, что эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин полагает, что исходя из сложной экономической ситуации в мире на начало лета наилучшей валютой для того, чтобы сберечь свои накопления, является доллар США.
"Учитывая непростую ситуацию в мировой экономике, <...> лучше выбрать доллар, который является одним из защитных инструментов и дорожает к другим валютам в период рыночной или геополитической нестабильности", – объяснил он.
Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заявил, что на девятом Саммите Америк президент США Джо Байден попробует убедить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийской кампании Белого Дома.
Новая модель будет называться Sega Mega Drive Mini 2. Ретроконсоль будет иметь 50 встроенных игр, которые пользовались популярностью на платформах Mega Drive и Mega CD, среди которых имеются портированные с аркадных автоматов проекты и то, что компания называет «таинственным новым творением».
Если санкции Запада против России были призваны как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, то они до сих пор не достигли итоговой цели, заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен в интервью изданию Blick.
Свыше 410 000 украинских беженцев в Германии планируют подать бумаги на получение базового пособия по безработице, информирует газета Welt am Sonntag со ссылкой на сведения Федерального агентства по труду ФРГ, пишет eadaily.com.