Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин заявил РИА "Новости", что текущим летом на фоне непростой ситуации в мировой экономике для сбережений россиянам больше всего подходит доллар.
"Учитывая непростую ситуацию в мировой экономике, <...> лучше выбрать доллар, который является одним из защитных инструментов и дорожает к другим валютам в период рыночной или геополитической нестабильности", – объяснил он.
Однако рынки обычно предвосхищают серьезные изменения в экономике, двигаясь с опережением событий на основе ожиданий инвесторов относительно будущих показателей экономики и финансовых результатов компаний.
"Исходим из того, что вот эта поставка со стороны Штатов, некоторых других стран связана с восполнением потерь вот этой боевой техники, ничего здесь нового нет и ничего это не меняет по сути", — сказал Путин.
Выяснилось, что каждый второй соотечественник, рассчитывающий на собственные сбережения, уверен, что к выходу на пенсию на банковском счету должно храниться 4-5 млн руб. Около 30% хотели бы иметь свыше 5 млн рублей, а остальные участники опроса - от 2 до 4 млн руб. Anderida Financial Group устроила исследование в мае среди 1,5 тыс. совершеннолетних граждан РФ, живущих в крупных городах страны.