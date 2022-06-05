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Аналитик Бабин назвал доллар лучшей валютой для сбережений россиян этим летом

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин заявил РИА "Новости", что текущим летом на фоне непростой ситуации в мировой экономике для сбережений россиянам больше всего подходит доллар.
Газета.Ru
"Учитывая непростую ситуацию в мировой экономике, <...> лучше выбрать доллар, который является одним из защитных инструментов и дорожает к другим валютам в период рыночной или геополитической нестабильности", – объяснил он.
Москва 24
Центробанк РФ в связи с высокой инфляцией будет вынужден ужесточить монетарную политику, что приведет к замедлению роста экономики.
Экономика сегодня
Однако рынки обычно предвосхищают серьезные изменения в экономике, двигаясь с опережением событий на основе ожиданий инвесторов относительно будущих показателей экономики и финансовых результатов компаний.
ПРАЙМ

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