Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин заявил РИА "Новости", что текущим летом на фоне непростой ситуации в мировой экономике для сбережений россиянам больше всего подходит доллар.
"Учитывая непростую ситуацию в мировой экономике, <...> лучше выбрать доллар, который является одним из защитных инструментов и дорожает к другим валютам в период рыночной или геополитической нестабильности", – объяснил он.
Решение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности, написал в статье для журнала American Thinker эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.
Специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью «Украина.ру» рассказал, что в том случае, если Польша решится отправить своих военных на помощь Киеву, НАТО не станет заступаться за Варшаву.