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Аналитик Бабин назвал доллар лучшей валютой для сбережений россиян этим летом

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин заявил РИА "Новости", что текущим летом на фоне непростой ситуации в мировой экономике для сбережений россиянам больше всего подходит доллар.
Газета.Ru
"Учитывая непростую ситуацию в мировой экономике, <...> лучше выбрать доллар, который является одним из защитных инструментов и дорожает к другим валютам в период рыночной или геополитической нестабильности", – объяснил он.
Москва 24
Также крупные экономические проблемы вызовут ослабление сырьевого спроса, сильно и на долгое время снизит цены на сырье.
Газета.Ru
На фоне данного решения после продолжительного периода укрепления российская валюта начала падение.
Москва 24

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Эксперт Бабин назвал доллар лучшей валютой для сбережений текущим летом
Дни2402:26
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений летом
Москва 2401:38
Аналитик Бабин назвал доллар лучшей валютой для сбережений россиян этим летом
Газета.Ru00:52
Эксперт Бабин назвал лучшую валюту для сбережений
Общественная служба новостей01:36
Эксперт Бабин назвал доллар лучшей валютой для сбережений россиян этим летом
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Аналитик Бабин назвал фактор, укрепляющий доллар к рублю
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