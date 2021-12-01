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Аналитик Бабин: от стремительной девальвации рубль защитят резервы ЦБ и ФНБ

Кроме роста геополитических рисков, давление на рубль оказало падение стоимости сырьевых товаров, в том числе нефтяных цен, обновивших трехмесячный минимум из-за угрозы нового штамма коронавируса.
ПРАЙМ
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин оценил риски обвала рубля на фоне неудачного для российской валюты ноября.
Lenta.ru
Инфляционный всплеск заставляет и другие центробанки ужесточать денежно-кредитную политику.
ПРАЙМ
Однако вряд ли курс доллара достигнет 85 рублей, тем более к Новому 2022 году.
ПРАЙМ

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Финансист Бабин прокомментировал «страшилки» о грядущем обвале рубля
Life.ru20:51
Аналитик Бабин: от стремительной девальвации рубль защитят резервы ЦБ и ФНБ
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