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Аналитик Бабин: признаки усиления рубля появятся при налаживании отношений России и Запада

Можно увидеть укрепление рубля, если появятся признаки налаживания отношений между Россией и Западом, заявил в беседе с агентством "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
РИА Новости
Геополитическая ситуация не позволяет делать даже краткосрочные прогнозы динамики рубля.
РИА Новости
"Однако повышение ключевой ставки на 0,75 процентного пункта и больше окажет некоторую поддержку рублю", — оговаривает, впрочем, Бабин.
РИА Новости
В ходе торгов 26 января курс евро поставил рекорд и превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года (плюс 1,7 рубля), а доллар — 80 рублей (плюс 1,6 рубля).
Lenta.ru

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Аналитик Бабин: укрепление рубля в феврале возможно при налаживании отношений РФ и Запада
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Аналитик Бабин: признаки усиления рубля появятся при налаживании отношений России и Запада
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