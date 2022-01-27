Можно увидеть укрепление рубля, если появятся признаки налаживания отношений между Россией и Западом, заявил в беседе с агентством "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) приостановило клинические исследования экспериментального перорального препарата против болезни Альцгеймера atuzaginstat компании Cortexyme, сообщает FirstWordPharma.
Крупнейшая американская автокорпорация General Motors (GM) собирается в ближайшие годы вложить примерно 6,6 миллиарда долларов в наращивание выпуска электрических пикапов и строительство нового завода по производству батарей для электрокаров, пишет CNBC.
Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 25-26 января.