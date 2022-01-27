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Аналитик Бабин: признаки усиления рубля появятся при налаживании отношений России и Запада

Геополитическая ситуация не позволяет делать даже краткосрочные прогнозы динамики рубля.
РИА Новости
Можно увидеть укрепление рубля, если появятся признаки налаживания отношений между Россией и Западом, заявил в беседе с агентством "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
РИА Новости
"Однако повышение ключевой ставки на 0,75 процентного пункта и больше окажет некоторую поддержку рублю", — оговаривает, впрочем, Бабин.
РИА Новости
В ходе торгов 26 января курс евро поставил рекорд и превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года (плюс 1,7 рубля), а доллар — 80 рублей (плюс 1,6 рубля).
Lenta.ru

Подробнее о событии

Аналитик Бабин: рубль усилится, если отношения России и Запада наладятся
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