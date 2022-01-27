Можно увидеть укрепление рубля, если появятся признаки налаживания отношений между Россией и Западом, заявил в беседе с агентством "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности, следует из трансляции, которая ведется на сайте палаты.
США активно просят Россию о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и сами делятся определенной информацией, без этого будут страдать граждане во всех странах, заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Украина может не вступать в НАТО, но на ее территории разместят вооружение, прикрываясь двусторонними договоренностями с одной из стран альянса, заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.