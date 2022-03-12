Среди достоинств китайской валюты собеседник агентства называет вероятное дальнейшее увеличение ликвидности; экономическую и внешнеторговую значимость Китая, обеспечивающую надежность национальной валюты.
Российские военные освободили заложников, взятых батальоном украинских националистов в заложники на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Среди лучших способов потратить относительно небольшие сбережения (до 300-500 тысяч рублей) — пройти необходимые, но откладывавшиеся ранее медицинские процедуры или купить технику и мебель взамен старых, рассказал «Российской газете» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления в воскресенье на съезде правящей Либерально-демократической партии выступил за проведение реформы Совета Безопасности ООН в связи с действиями России на территории Украины.