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Аналитик Бабин призвал использовать юань для краткосрочных и среднесрочных инвестиций

Бабин назвал китайский юань валютой, заменяющей доллар.
Lenta.ru
Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин рассказал, какая валюта подойдет для доллара.
РЕН ТВ
Среди достоинств китайской валюты собеседник агентства называет вероятное дальнейшее увеличение ликвидности; экономическую и внешнеторговую значимость Китая, обеспечивающую надежность национальной валюты.
ПРАЙМ
Для долгосрочных вложений Бабин порекомендовал выбирать японскую иену и швейцарский франк.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Экономист Бабин назвал китайский юань потенциальной валютой для замены доллара
Комсомольская правда22:39
Эксперт Бабин: для кратко- и среднесрочных вложений лучше использовать юань, надолго - иену и франк
ПРАЙМ18:01
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Финансист Бабин: китайский юань может стать достойной заменой доллару
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