"Учитывая непростую ситуацию в мировой экономике, <...> лучше выбрать доллар, который является одним из защитных инструментов и дорожает к другим валютам в период рыночной или геополитической нестабильности", – объяснил он.
Если санкции Запада против России были призваны как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, то они до сих пор не достигли итоговой цели, заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен в интервью изданию Blick.
Президент Сербии Александр Вучич выступит с обращением к гражданам в связи с закрытием Болгарией, Северной Македонией и Черногорией своего воздушного пространства для самолёта главы российского МИД Сергея Лаврова, планировавшего посетить Белград 6—7 июня.