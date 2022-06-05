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Аналитик Бабин призвал россиян хранить сбережения в долларах летом 2022 года

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что в мировой экономике летом 2022 года складывается непростая ситуация.
Lenta.ru
На этом фоне для создания сбережений жителям России лучше всего подходит доллар.
Царьград
"Учитывая непростую ситуацию в мировой экономике, <...> лучше выбрать доллар, который является одним из защитных инструментов и дорожает к другим валютам в период рыночной или геополитической нестабильности", – объяснил он.
Москва 24
На фоне быстрой инфляции центробанки продолжат в спешке ужесточать монетарную политику.
АБН

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Аналитик Бабин назвал доллар лучшей валютой для сбережений россиян этим летом
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