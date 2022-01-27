"Правда, вряд ли мы увидим доллар даже ниже 70 рублей, поскольку дорогое сырье замедляет рост глобальной экономики, что в конченом счете ударит по сырьевому спросу, вызвав падение цен на сырье", — сетует собеседник агентства.
ПФР и ФСС объединят в Социальный фонд Правительство планирует реорганизовать Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию — и предложить работодателям общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование.