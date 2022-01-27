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Аналитик Бабин: признаки усиления рубля появятся при налаживании отношений России и Запада

Геополитическая ситуация не позволяет делать даже краткосрочные прогнозы по динамике рубля, рассказал агентству "Прайм
" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
РИА Новости
"Однако повышение ключевой ставки на 0,75 процентного пункта и больше окажет некоторую поддержку рублю", — оговорил, впрочем, Бабин.
РИА Новости
Тем не менее даже для достижения осенних уровней рублевой стоимости нефти при текущей цене Brent 90 доллар должен быть не дороже 67 рублей.
ПРАЙМ
"Правда, вряд ли мы увидим доллар даже ниже 70 рублей, поскольку дорогое сырье замедляет рост глобальной экономики, что в конченом счете ударит по сырьевому спросу, вызвав падение цен на сырье", — сетует собеседник агентства.
ПРАЙМ

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