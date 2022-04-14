Главный региональныйЭкономист Бабин сообщил, что доллар может стоить 90 рублей при ухудшении геополитикиЗначительное ухудшение внешней рыночной или геополитической обстановки способно даже при нынешних валютных ограничениях вызвать рост доллара к 90 рублям и выше.ПРАЙМЦБ РФ доказал, что может предотвратить неконтролируемое обесценивание рубля с помощью решительных мер.ФАНТеперь на фоне ослабления валютных ограничений, случившегося в прошлую пятницу, на рынок вернулись покупатели иностранной валюты.РИА Новости«Доллару будет непросто закрепиться даже на уровне 85 рублей. Только если ЦБ не снизит обязательный объем продажи экспортной выручки», — сказал экономист.Телеканал 360°Читать далееСвернутьГлавный региональныйГлавный региональныйРЕН ТВФАНВЕСТИ: ПриморьеТелеканал 360°Подробнее о событииЭкономист Бабин не исключил роста доллара до 90 рублей из-за геополитикиТелеканал 360°00:22Эксперт Бабин: доллар будет стоить 90 рублей, если Центробанк смягчит контроль за выводом валютыПРАЙМ19:02Самое цитируемоеАналитик Бабин не поверил в способность доллара «потопить» рубльРЕН ТВ21:59Аналитик Бабин заявил, что пока доллар вряд ли уйдет существенно выше 85 рублейLenta.ru20:18Экономист Бабин описал сценарий укрепления доллараФАН19:43Экономист Бабин допустил рост доллара до 90 рублей при ухудшении геополитической ситуацииРИА Новости19:17Экономист Бабин сообщил, что доллар может стоить 90 рублей при ухудшении геополитикиГлавный региональный20:53Показать ещёОценить119Поделиться