Будьте в Плюсе

Экономист Бабин сообщил, что доллар может стоить 90 рублей при ухудшении геополитики

Значительное ухудшение внешней рыночной или геополитической обстановки способно даже при нынешних валютных ограничениях вызвать рост доллара к 90 рублям и выше.
ПРАЙМ
ЦБ РФ доказал, что может предотвратить неконтролируемое обесценивание рубля с помощью решительных мер.
ФАН
Теперь на фоне ослабления валютных ограничений, случившегося в прошлую пятницу, на рынок вернулись покупатели иностранной валюты.
РИА Новости
«Доллару будет непросто закрепиться даже на уровне 85 рублей. Только если ЦБ не снизит обязательный объем продажи экспортной выручки», — сказал экономист.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Экономист Бабин не исключил роста доллара до 90 рублей из-за геополитики
Телеканал 360°00:22
Эксперт Бабин: доллар будет стоить 90 рублей, если Центробанк смягчит контроль за выводом валюты
ПРАЙМ19:02
Самое цитируемое
Аналитик Бабин не поверил в способность доллара «потопить» рубль
РЕН ТВ21:59
Аналитик Бабин заявил, что пока доллар вряд ли уйдет существенно выше 85 рублей
Lenta.ru20:18
Экономист Бабин описал сценарий укрепления доллара
ФАН19:43
Экономист Бабин допустил рост доллара до 90 рублей при ухудшении геополитической ситуации
РИА Новости19:17
Экономист Бабин сообщил, что доллар может стоить 90 рублей при ухудшении геополитики
Главный региональный20:53

Интересное

Матвиенко поручила привлечь малый и средний бизнес к производству гвоздей в России

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что для нее стал открытием тот факт, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране.
Коммерсантъ17:16

Прохор Шаляпин заявил об отсутствии мозгов у Виктора Дробыша

С момента разлада Шаляпин связывает неудачи в своей карьере с Дробышем, мол, который, будучи таким хорошим продюсером, не смог сделать из него суперзвезду.
Центральная Служба Новостей23:56

Прокуратура ЛНР сообщила о гибели двух человек при обстреле ВСУ автомобилей с беженцами

Украинские военные обстреляли колонну автомобилей с беженцами из Луганской народной республики (ЛНР), два человека погибли, трое ранены.
Lenta.ru00:41

Экс-депутат Рады Журавко: Зеленский уготовил для юго-востока страны судьбу выжженного поля

Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
РИА Новости00:02

Еврокомиссия признала указ Путина об оплате газа в рублях нарушением санкций Евросоюза

Еврокомиссия предупредила страны-члены ЕС о том, что указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции Евросоюза.
Lenta.ru00:18

Axios: Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби ради поддержки по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби за недостаточную реакцию США на атаки хуситов, чтобы заручиться поддержкой Ближнего Востока по Украине, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
РИА Новости18:21

ЦБ рассмотрит возможность смягчить требования к продаже валютной выручки

В Банке России рассматривают возможность смягчить требование к продаже валютной выручки экспортерами.
РБК20:39

На борту ракетного крейсера Черноморского флота «Москва» после пожара взорвался боезапас

Пожар произошел на ракетном крейсере "Москва", в результате сдетонировал боезапас, экипаж полностью эвакуирован, сообщили в Министерстве обороны России.
РИА Новости20:42

Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из России

Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype перекрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте.
РБК22:13

Дипломат Евдокимов: Страны ЕАЭС хотят отказаться от доллара при взаиморасчетах

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стараются уйти от доллара во взаиморасчетах.
Российская газета23:35