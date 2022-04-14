Берлин всячески поддерживает Киев и Владимира Зеленского, однако вынужден признать дипломатической ошибкой нежелание Украины принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики Роберт Хабек.
Еврокомиссия (ЕК) проанализировала указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях и предупредила страны-члены ЕС, что он нарушает санкции Евросоюза, введенные после начала спецоперации на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
В последующую неделю темпы роста продаж алкоголя снизились, однако все еще были заметно выше уровня прошлого года: джина купили на 52 процента больше, чем годом ранее, водки — почти на 9 процентов, пива — на 8 процентов.
«К сожалению, западный мир не уверен в себе настолько, чтобы вести военные действия против России, поэтому компенсирует это демонизацией и громкими заявлениями», — комментирует Вылчев слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о геноциде на Украине.
Парламентский статс-секретарь при министерстве экономического сотрудничества и развития Германии Нильс Аннен призвал употреблять меньше мяса для освобождения пахотных земель на фоне "кризиса цен на продовольствие" из-за ситуации на Украине.