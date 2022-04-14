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Аналитик Бабин заявил, что пока доллар вряд ли уйдет существенно выше 85 рублей

Существенное ухудшение ситуации на внешних рынках или в геополитике способно уронить курс российской валюты до 90 и более рублей за доллар.
РИА Новости
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин спрогнозировал новый рост курса доллара до отметок в 90-100 рублей, пишет Prime
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ZAB.RU
Теперь на фоне ослабления валютных ограничений, случившегося в прошлую пятницу, на рынок вернулись покупатели иностранной валюты.
РИА Новости
ЦБ РФ доказал, что может предотвратить неконтролируемое обесценивание рубля с помощью решительных мер.
ФАН

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Бабин: доллар будет стоить 90 рублей при ухудшении геополитической ситуации
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