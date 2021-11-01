Если крупнейшие экспортеры черного золота сохранят приверженность консервативному плану наращивания добычи (400 тысяч баррелей в сутки), котировки нефти могут "прописаться" вблизи $80 до конца года, прогнозирует аналитик.
"Планета получила две экобомбы в центре Европы - оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса", - утверждал Владимир Зеленский, выступая в Глазго на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Вооруженные силы России "не смогут победить" украинскую армию в случае развязывания полномасштабной войны, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.