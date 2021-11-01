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Аналитик Бахтин: из-за угрозы COVID-19 курс рубля к доллару может упасть

Рубль может просесть к доллару из-за угрозы COVID-19, заявил в беседе с агентством "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
РИА Новости
К последнему месяцу осени рубль подошел с неплохими результатами, укрепившись с начала года более чем на 4% к доллару и на 9% — к евро.
ПРАЙМ
Если крупнейшие экспортеры черного золота сохранят приверженность консервативному плану наращивания добычи (400 тысяч баррелей в сутки), котировки нефти могут "прописаться" вблизи $80 до конца года, прогнозирует аналитик.
ПРАЙМ
До конца ноября пара доллар-рубль останется в пределах 69,5-73,5, евро-рубль – 81-84.
ПРАЙМ

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