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Аналитик Беспалов: Китай сможет при необходимости заменить поставки фармсырья в Россию

«В целом, если вдруг дойдёт до развития самого негативного сценария с ограничениями поставок, то процентов 90 всего фармсырья сравнительно легко заменит Китай», — цитирует Беспалова РИА Новости.
RT на русском
В свою очередь гендиректор специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк добавляет, что заместить импорт самостоятельно Россия не сможет.
РИА Новости
По словам эксперта, крупнейшими европейскими импортерами фармсырья являются Франция, Голландия, Германия, Словения и Венгрия.
URA.Ru
"Дефицит мы пока не прогнозируем, определённые проблемы в перспективе нескольких недель возможны из-за проблем с логистикой и ажиотажного спроса", - говорит Беспалов.
РИА Новости

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