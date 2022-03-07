RT на русскомАналитик Беспалов: Китай сможет при необходимости заменить поставки фармсырья в Россию«В целом, если вдруг дойдёт до развития самого негативного сценария с ограничениями поставок, то процентов 90 всего фармсырья сравнительно легко заменит Китай», — цитирует Беспалова РИА Новости.RT на русскомВ свою очередь гендиректор специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк добавляет, что заместить импорт самостоятельно Россия не сможет.РИА НовостиПо словам эксперта, крупнейшими европейскими импортерами фармсырья являются Франция, Голландия, Германия, Словения и Венгрия.URA.Ru"Дефицит мы пока не прогнозируем, определённые проблемы в перспективе нескольких недель возможны из-за проблем с логистикой и ажиотажного спроса", - говорит Беспалов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРадио Комсомольская правдаРадио Комсомольская правдаЭкономика сегодняРамблерЯмал-МедиаNeva.TodayФАНGazeta.SPbКомсомольская правдаГазета.RuСоциальные новостиТелеканал 360°Подробнее о событииАналитик Беспалов: Китай сможет заменить европейское сырье для лекарств в РоссииФАН23:27Аналитик Беспалов: европейское сырье для лекарств в России сможет заменить КитайРИА Новости20:11Самое цитируемоеАналитик Беспалов: европейское сырьё для изготовления лекарств в России заменит КитайNews.ru20:47Аналитик Беспалов: Китай способен заменить европейское сырье для препаратов в РоссииЭкономика сегодня22:07Аналитики заявили, что Индия и КНР заменят Европу в поставках сырья для лекарств в РФLenta.ru21:36Аналитик Беспалов: Китай сможет заменить поставки 90% фармсырья в РоссиюLife.ru23:08Аналитик Беспалов: Китай сможет при необходимости заменить поставки фармсырья в РоссиюRT на русском20:32Эксперты считают, что большую часть сырья из ЕС для выпуска лекарств в России может заместить КитайПРАЙМ20:04Показать ещёОценить325Поделиться