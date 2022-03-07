"В целом, если вдруг дойдёт до развития самого негативного сценария с ограничениями поставок, то процентов 90 всего фармсырья сравнительно легко заменит Китай", - говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
"Как сообщили люди, знакомые с обсуждениями, страны ЕС близки к завершению согласования нового пакета санкций против России, в том числе - действий в отношении портов и судов, применению санкций к большему числу физических лиц, а также ограничений на технологии, которые используют в военном оборудовании", - пишет агентство.
Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба могут пообщаться на полях дипломатического форума в Анталье, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.