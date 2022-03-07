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Аналитик Беспалов: Китай сможет при необходимости заменить поставки фармсырья в Россию

Китай сможет при необходимости заменить Европу в вопросе поставок фармацевтического сырья на российский рынок.
RT на русском
Аналитики, опрошенные РИА Новости, назвали поставщиков, которые смогут заменить европейское сырье для российских лекарств в случае ограничения экспорта.
Lenta.ru
"В целом, если вдруг дойдёт до развития самого негативного сценария с ограничениями поставок, то процентов 90 всего фармсырья сравнительно легко заменит Китай", - говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
РИА Новости
В свою очередь гендиректор специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк добавляет, что заместить импорт самостоятельно Россия не сможет.
РИА Новости

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Эксперты: запасов лекарств в России хватит надолго
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