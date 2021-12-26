Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с радио Sputnik сообщил, что омикрон-штамм коронавируса может не вызывать симптомов COVID-19 у зараженного.
Инициатива по переброске оружия России на Кубу для установления паритета с Белым домом является анахронизмом, так как у Москвы имеются ракеты, которые в течение считанных минут способны долететь до городов США, сообщил военный специалист Алексей Леонков.
Пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре получат большие выплаты — из-за предстоящих новогодних праздников им перечислят деньги за январь 2022 года, рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с агентством «Прайм».