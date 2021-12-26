Будьте в Плюсе

Недооцененный рубль в 2022 году сможет показать неожиданный курс

Грубо говоря, чем выше цены на нефть и газ, тем больше в страну поступает валюты и тем больше объем золотовалютных запасов.
Российская газета
Российский регулятор одним из первых в мире начал цикл повышения ключевой ставки, не дожидаясь роста инфляции.
Российская газета
Стабилизация инфляции и высокая доходность российского суверенного и корпоративного долга могут стать причиной волны carry trade.
Российская газета
Рубль остаётся одной из самых недооцененных валют среди развивающихся стран.
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Эксперт Бирюков: Рубль сможет укрепиться в начале 2022 года
Banki Loansвчера в 06:33
Недооцененный рубль в 2022 году сможет показать неожиданный курс
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