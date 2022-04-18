Среди раненых есть старшие офицеры, в том числе подполковник Александр Гавришенко, получивший 4 марта во время боев в Мариуполе ранение в плечо, а также подполковник Гаврушенко, причиной потери боеспособности которого указано «огнестрельное сквозное ранение средней трети левой голени, геморрагический шок III степени».