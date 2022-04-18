В комментариях под видеообращением президента Украины Владимира Зеленского к гражданам страны, опубликованном в воскресенье, 17 апреля, в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) пользователи высказали предположение о нетрезвом состоянии украинского лидера.
С конца февраля спрос на российский тарный картон, используемый для производства упаковки, снизился на 25–30%, или на 112–134 тыс. тонн в месяц, сообщил РБК гендиректор Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов.