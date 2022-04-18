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Аналитик Блинов: нацвалюта не станет укрепляться до уровня 50-60 рублей за один доллар

Старший аналитик ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Роман Блинов в беседе с агентством «Прайм
» объяснил россиянам опасность бесконечного укрепления рубля.
Lenta.ru
У механизма ценообразования курса рубля есть свои драйверы и закономерности, которые должны существовать.
ПРАЙМ
«Постоянного укрепления рубля не случится, несмотря на все меры, которые принимает ЦБ. Я не считаю, что российская валюта спуститься до уровня 50 — 60 рублей», — отметил специалист.
Единый банк
Банк России установил официальный курс доллара на данный момент на отметке более чем в 80 рублей.
ТУТ НЬЮС

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