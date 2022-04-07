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Аналитик Блинов сообщил, что укреплению рубля способствует тактика Банка России

Старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов объяснил
 укрепление рубля в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru
Стоит помнить, что в ряде случаев многие товары и услуги в России уже традиционно привязаны к курсу доллара.
ПРАЙМ
Центробанк России объявил, что принял решение начать с 8 апреля покупать золото у банков по договорной цене.
RT на русском
Экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
RT на русском

Подробнее о событии

Аналитик назвал причины, благодаря которым рубль укрепляется вопреки санкциям
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Аналитик Блинов: курс рубля укрепляют, чтобы не допустить лишней инфляции и побудить Запад к торгу
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Аналитик Блинов заявил, что укрепление рубля связаны с тактикой Банка России и действиями валютных экспортеров
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