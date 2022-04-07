Lenta.ruАналитик Блинов сообщил, что укреплению рубля способствует тактика Банка РоссииСтарший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов объяснил укрепление рубля в беседе с агентством «Прайм».Lenta.ruСтоит помнить, что в ряде случаев многие товары и услуги в России уже традиционно привязаны к курсу доллара.ПРАЙМЦентробанк России объявил, что принял решение начать с 8 апреля покупать золото у банков по договорной цене.RT на русскомЭкономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.RT на русскомЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРЕН ТВГлавный региональныйИзвестияPravda.RuКомсомольская правдаОбщественная служба новостейПетербургский дневникПодробнее о событииАналитик назвал причины, благодаря которым рубль укрепляется вопреки санкциямРЕН ТВ20:01Аналитик Блинов: курс рубля укрепляют, чтобы не допустить лишней инфляции и побудить Запад к торгуПРАЙМ19:02Самое цитируемоеАналитик Блинов заявил, что укрепление рубля связаны с тактикой Банка России и действиями валютных экспортеровКомсомольская правда21:13Аналитик Блинов объяснил укрепление рубля тактикой ЦБ и действиями валютных экспортеровИзвестия21:01Аналитик Блинов: политика Центробанка способствует укреплению курса рубляRT на русском21:17Аналитик Блинов сообщил, что укреплению рубля способствует тактика Банка РоссииLenta.ru19:53Аналитик Блинов объяснил укрепление рубля тактикой ЦБ и действиями валютных экспортеровРИА Новости19:17Показать ещёОценить194Поделиться