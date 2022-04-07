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Аналитик Блинов сообщил, что укреплению рубля способствует тактика Банка России

Старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов объяснил
 укрепление рубля в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru
Блинов добавил, что граждане России традиционно связывают свое благосостояние с долларом и евро, однако в связи с ускорением мировой инфляции слишком резкий рост цен никому в стране не нужен.
Lenta.ru
Стоит помнить, что в ряде случаев многие товары и услуги в России уже традиционно привязаны к курсу доллара.
ПРАЙМ
В четверг, 7 апреля, на открытии торгов на Московской бирже курс рубля укрепился по отношению до 77,2 рубля за доллар.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Аналитик Блинов: политика Центробанка способствует укреплению курса рубля
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