Lenta.ruАналитик Блинов сообщил, что укреплению рубля способствует тактика Банка РоссииСтарший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов объяснил укрепление рубля в беседе с агентством «Прайм».Lenta.ruБлинов добавил, что граждане России традиционно связывают свое благосостояние с долларом и евро, однако в связи с ускорением мировой инфляции слишком резкий рост цен никому в стране не нужен.Lenta.ruСтоит помнить, что в ряде случаев многие товары и услуги в России уже традиционно привязаны к курсу доллара.ПРАЙМВ четверг, 7 апреля, на открытии торгов на Московской бирже курс рубля укрепился по отношению до 77,2 рубля за доллар.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВPravda.RuКомсомольская правдаОбщественная служба новостейПетербургский дневникПодробнее о событииАналитик Блинов: политика Центробанка способствует укреплению курса рубляRT на русском21:17Аналитик Блинов: курс рубля укрепляют, чтобы не допустить лишней инфляции и побудить Запад к торгуПРАЙМ19:02Самое цитируемоеАналитик Блинов заявил, что укрепление рубля связаны с тактикой Банка России и действиями валютных экспортеровКомсомольская правда21:13Аналитик назвал причины, благодаря которым рубль укрепляется вопреки санкциямРЕН ТВ20:01Аналитик Блинов сообщил, что укреплению рубля способствует тактика Банка РоссииLenta.ru19:53Аналитик Блинов объяснил укрепление рубля тактикой ЦБ и действиями валютных экспортеровРИА Новости19:17Аналитик Блинов объяснил укрепление рубля тактикой ЦБ и действиями валютных экспортеровИзвестия21:01Показать ещёОценить51Поделиться