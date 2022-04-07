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Аналитик Блинов сообщил, что укреплению рубля способствует тактика Банка России

Наблюдаемое сейчас укрепление российской валюты происходит благодаря ряду факторов, которые связаны с деятельностью и валютных экспортёров и ЦБ РФ, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов.
ПРАЙМ
Стоит помнить, что в ряде случаев многие товары и услуги в России уже традиционно привязаны к курсу доллара.
ПРАЙМ
В четверг, 7 апреля, на открытии торгов на Московской бирже курс рубля укрепился по отношению до 77,2 рубля за доллар.
Lenta.ru
У рекордного с февраля укрепления национальной валюты есть несколько основных причин, считают эксперты.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Аналитик Блинов сообщил, что укреплению рубля способствует тактика Банка России
Lenta.ru19:53
Аналитик Блинов: курс рубля укрепляют, чтобы не допустить лишней инфляции и побудить Запад к торгу
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