Наблюдаемое сейчас укрепление российской валюты происходит благодаря ряду факторов, которые связаны с деятельностью и валютных экспортёров и ЦБ РФ, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов.
Глава рабочей группы Министерства юстиции США по исполнению санкций против РФ Эндрю Адамс в четверг в видеоинтервью газете The Washington Post отказался давать комментарии относительно того, по какой причине американские власти не стали вводить санкции в отношении российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Как выяснили социологи, по состоянию на 3 апреля пять этих стратегий потребительского поведения использовали практически одинаковое число россиян: доля «стратегов» чуть превалировала (23 процента), по остальным категориями распределились 17–21 процентов граждан.