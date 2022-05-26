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Аналитик Блинов заявил, что Россия благодаря «локализму» становится похожей на Гонконг

РФ в настоящее время наиболее близка к термину “локализм”, чем была в последние три десятка лет своего развития.
РИА Новости
Россия сейчас ближе всего за последние тридцать лет своего развития попадает под термин "локализм", рассказал агентству "Прайм" старший аналитик "Русс-Инвест" Роман Блинов.
ПРАЙМ
Локализм за последние годы приобрел статус заметной политической доктрины.
РИА Новости
Почему так происходит, рассказал Руководитель управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.
Общественная служба новостей

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Аналитик Блинов: Россия из-за санкций будет больше сосредоточена на своей внутренней повестке
Общественная служба новостей21:05
Аналитик Блинов заявил, что Россия благодаря «локализму» становится похожей на Гонконг
РИА Новости20:18
Эксперт Блинов рассказал, что Россия становится так же близка к феномену «локализма», как Гонконг
ПРАЙМ20:03
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