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Аналитик Блинов заявил об эффекте домино у доллара из-за визита Пелоси на Тайвань

Сейчас государства, выбравшие США как "тихую гавань" для инвестиций, начинают ставить под сомнение вопрос их сохранности.
РИА Новости
"Сам по себе "эффект домино" уже витает в воздухе, особенно после тайваньского турне Нэнси Пелоси. Это неудивительно, ведь Китайская Народная Республика является одним из пяти самых крупных держателей американского государственного долга", — пояснил Блинов.
РИА Новости
Процесс ослабления доллара на мировой арене в теории может способствовать и укреплению курса российской национальной валюты, подчеркнул аналитик.
РИА Новости
"Китай крайне взвешенно смотрит на все вызовы и крайне прагматичен в своих решениях, тем более в политической и экономической плоскостях", — добавил специалист.
ПРАЙМ

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Аналитик Блинов предрек доллару «эффект домино» из-за визита Пелоси на Тайвань
Lenta.ru19:45
Аналитик Блинов заявил об эффекте домино у доллара из-за визита Пелоси на Тайвань
РИА Новости19:15
Аналитик Блинов: доллар ждет «эффект домино», если все страны G-20 станут от него отказываться
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