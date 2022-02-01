RT на русскомАналитик Бодрова прокомментировала газовые котировки в ЕвропеСтарший аналитик информационного-аналитического агентства «Альпари» Анна Бодрова прокомментировала газовые котировки в Европе.RT на русском«Биржевые цены на газ остаются очень подвижными: рынок чувствителен к любым новостям, касающимся спроса или предложения сырья», — сказала Бодрова.ИзвестияКак считает эксперт, в данном случае газовые котировки не будут существенно снижаться — отопительный сезон в странах Европы вряд ли продлится дольше положенного, а сейчас европейские потребители вряд ли будут делать запасы на новый сезон.RT на русскомДенис Домащенко, доцент РЭУ имени Плеханова, среди причин снижения цен на голубое топливо указал на «определенное ослабление воинствующей риторики вокруг Украины».ИзвестияЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомИзвестияПодробнее о событииАналитик дала комментарий к газовым котировкам в ЕвропеОреанда-Новостивчера в 14:26Аналитик Бодрова прокомментировала газовые котировки в ЕвропеRT на русскомвчера в 12:22Аналитик Бодрова: газовые котировки в Европе снизятся еще на 2–3% и рост остановитсяИзвестиявчера в 09:21Показать все источникиОценить1Поделиться