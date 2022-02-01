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Аналитик Бодрова прокомментировала газовые котировки в Европе

Старший аналитик информационного-аналитического агентства «Альпари» Анна Бодрова прокомментировала газовые котировки в Европе.
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«Биржевые цены на газ остаются очень подвижными: рынок чувствителен к любым новостям, касающимся спроса или предложения сырья», — сказала Бодрова.
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Как считает эксперт, в данном случае газовые котировки не будут существенно снижаться — отопительный сезон в странах Европы вряд ли продлится дольше положенного, а сейчас европейские потребители вряд ли будут делать запасы на новый сезон.
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Денис Домащенко, доцент РЭУ имени Плеханова, среди причин снижения цен на голубое топливо указал на «определенное ослабление воинствующей риторики вокруг Украины».
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Аналитик дала комментарий к газовым котировкам в Европе
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Аналитик Бодрова: газовые котировки в Европе снизятся еще на 2–3% и рост остановится
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