Финансы
РосбалтАналитик: ЦБ РФ ограничится умеренным снижением ставки
Банк России на предстоящем в эту пятницу заседании «ограничится снижением ключевой ставки на 25 базисных пунктов» до 6,75% годовых и понизит прогнозный ориентир по инфляции на конец 2019 года.
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Фонтанка.Ру21 октября в 05:14
Неделя центробанков: какие решения примут Банк России и другие регуляторы
Вести.Финанс21 октября в 01:23
ЦБ не исключил снижение ключевой ставки в ближайшее время
Эхо Москвы в Екатеринбурге21 октября в 06:13
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Футбол
Матч «Барселона» – «Реал» перенесен на 18 декабря
Бомбардир.ру 05:31
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru вчера в 10:10
Политика
Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции
Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.
ТАСС 03:52
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Политика
Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ
Ведомости 21 октября в 10:28
Футбол
Тарханов опроверг информацию об увольнении из «Пюника»
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию об увольнении с поста главного тренера армянского «Пюника».
Bookmaker-ratings.ru 05:54
Армия и оружие
Турецкие военные останутся в Сирии после ухода курдов
Военнослужащие Турции останутся в 30-километровой зоне безопасности в Сирии даже после ухода курдов и завершения военной операции.
Известия 05:27
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для зимы в России
Автоэксперты составили рейтинг самых недорогих кроссоверов для зимних условий в России.
МедиаПоток 21 октября в 05:00
Происшествия
В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами
В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.
REGNUM 04:55
Общество
В Москве эвакуируют здание Совета Федерации
Ведомости 05:26
Политика
Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд
Россия к настоящему моменту списала африканским государствам долги более чем на $20 млрд, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия - Африка" в Сочи.
Интерфакс 05:42
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv 05:52
Происшествия
Мосгорсуд через неделю рассмотрит жалобу на домашний арест Калви
Мосгорсуд 29 октября рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании француза Филиппа Дельпаля, сообщила РИА Новости во вторник адвокат Варвара Кнутова.
РИА Новости вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя Светлана Хоркина в понедельник, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Вести.Ru вчера в 06:50
Происшествия
В Ростовской области задержали участника перестрелки между фермерами
Полицейские задержали одного из подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек.
РИА Новости 02:38
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Общество
Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра
Lenta.ru вчера в 07:23
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета вчера в 13:29
Экономика
У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей
У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».
Russian Deadline 03:31
Шоу-бизнес
Игорь Петренко признался, что изменял первой жене с Климовой
Игорь Петренко признался, что изменял первой жене с Климовой Оказалось, что брак двух востребованных актеров начался с довольно некрасивого момента.
Экспресс газета 21 октября в 13:46
Происшествия
Под Курском на двух школьниц напал маньяк с ножом
По информации "ДДД", вечером 21 октября в местечке Свобода Золотухинского района на двух 15-летних девочек напал неизвестный мужчина .
Друг для друга (Курск) 00:30
Происшествия
На Урале пропала 14-летняя девочка
Вести.Ru 03:55
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество
Корнейчук: «Пока все обсуждали хор Веревки, власть втихаря ограбила украинцев»
Политолог Дмитрий Корнейчук пояснил, в чем смысл постановления Кабмина об увеличении нормы обязательной оплаты субсидиантам коммунальных услуг с 15% до 20% А пока телеканалы и соцсети обсуждают хор Веревки, власть Зеленского продолжает грабить украинцев в лучших традициях Порошенко.
Украина.ру 02:57
Происшествия
В Тюменской области зафиксировали три случая «гаффской болезни»
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о поступлении в токсикологическое отделение ОКБ №1 двух пациентов, – членов одной семьи – проживающих в деревне Ачиры, у которых по клиническим проявлениям установлен диагноз "гаффская болезнь".
РИА Новости 05:54
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы
Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00