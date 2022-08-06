Представители американского военного командования многократно пытались связаться с китайскими коллегами на фоне обострения напряженности вокруг Тайваня, но те не отвечают на звонки, пишет издание Politico.
Подконтрольная российским силам территория Херсонской области «фактически больше не находится» в юрисдикции Украины, заявил «РИА Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
После конфискации российских активов Украина перестала быть безопасной страной для транзита энергоносителей, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Китай не позволит США вернуть мир в состояние, когда действует закон джунглей, а не международное право и нормы международных отношений, заявил в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции на полях министерских мероприятий АСЕАН в Пномпене.