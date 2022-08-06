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Аналитик Чарный: неурожай оливок в Европе повысит спрос на подсолнечное масло из России

Ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный спрогнозировал рост спроса на российское подсолнечное масло в Европе.
Lenta.ru
Чарный отметил, что дефицит урожая оливок в Европе сохранится несколько лет, что приведёт к росту цен.
RT на русском
По данным Министерства сельского хозяйства США, ожидается, что мировое производство оливкового масла сократится на 11%, до 2,9 миллиона метрических тонн, в 2022-2023 сельскохозяйственном году.
РИА Новости
В начале июля текущего года правительство РФ подписало постановление, по которому расчет пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот будет осуществляться не в долларах, а в рублях.
Газета.Ru

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Неурожай в Европе может спровоцировать рост спроса на российское подсолнечное масло
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