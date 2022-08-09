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Аналитик Чечушков предполагает, что курс доллара к осени составит от 66 до 72 рублей

Ключевым фактором для дальнейшего ослабления курса рубля по отношению к доллару выступает разнонаправленная политика ФРС США и Банка России, которая ведет к сокращению спреда учетных ставок двух стран.
ПРАЙМ
“Свой вклад в ослабление курса рубля к доллару внесли и итоги заседания ФРС США. 27 июля состоялось повторное повышение базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов — до 2,5 процента годовых”, — объяснил он.
РИА Новости
Банк России, в свою очередь, не исключает продолжения снижения ставки на 0,6 процентного пункта.
РИА Новости
Если Минфин вновь начнет аккумулировать нефтегазовые сверхдоходы в резервах, рубль осенью может уйти в диапазон 66-72 рублей за доллар.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Аналитик Чечушков: осенью доллар может стоить 72 рубля
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