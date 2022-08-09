Ключевым фактором для дальнейшего ослабления курса рубля по отношению к доллару выступает разнонаправленная политика ФРС США и Банка России, которая ведет к сокращению спреда учетных ставок двух стран.
“Свой вклад в ослабление курса рубля к доллару внесли и итоги заседания ФРС США. 27 июля состоялось повторное повышение базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов — до 2,5 процента годовых”, — объяснил он.
«Самые важные санкции заключаются в закрытии границ — потому что русские отбирают чужую землю», — сказал Зеленский в разговоре с изданием, добавив, что россияне должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию».
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.