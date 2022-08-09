Ключевым фактором для дальнейшего ослабления курса рубля по отношению к доллару выступает разнонаправленная политика ФРС США и Банка России, которая ведет к сокращению спреда учетных ставок двух стран.
«Свой вклад в ослабление курса рубля к доллару внесли и итоги заседания ФРС США. 27 июля состоялось повторное повышение базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов — до 2,5% годовых», — уточнил эксперт.
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) в ходе обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде обыскали его офис и жилые помещения, где экс-глава государства останавливается во время пребывания в этой резиденции.
Хакеры обнародовали личные данные участников программы лояльности Tele2 – в «слитой» в сеть базе данных 7,5 млн строк информации, содержащей сведения о поле клиентов оператора, их именах, фамилиях, номерах телефона, адресах электронной почты.