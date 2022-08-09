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Аналитик Чечушков считает, что осенью доллар может стоить 72 рубля

Ключевым фактором для дальнейшего ослабления курса рубля по отношению к доллару выступает разнонаправленная политика ФРС США и Банка России, которая ведет к сокращению спреда учетных ставок двух стран.
ПРАЙМ
«Свой вклад в ослабление курса рубля к доллару внесли и итоги заседания ФРС США. 27 июля состоялось повторное повышение базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов — до 2,5% годовых», — уточнил эксперт.
RT на русском
Как сетовал глава министерства Антон Силуанов, укрепление курса на один рубль обходится российскому бюджету от 130 до 200 млрд рублей.
ПРАЙМ
Если Минфин вновь начнет аккумулировать нефтегазовые сверхдоходы в резервах, рубль осенью может уйти в диапазон 66-72 рублей за доллар.
ПРАЙМ

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Аналитик Чечушков считает, что осенью доллар может стоить 72 рубля
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Аналитик Чечушков: осенью рубль ослабит разнонаправленная политика Федрезерва США и Банка России
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