В международной организации считают, что спецоперация России на Украине может иметь долгосрочные последствия для мировой экономики: если изменятся условия торговли энергоресурсами, то цепочки поставок будут перестроены, платежные сети разделены, а страны начнут пересматривать составы своих золотовалютных резервов.
Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, рассуждая о проблеме продовольствия, ранее предложил немцам есть меньше мяса и воздержаться от выбрасывания еды, чтобы сделать вклад в борьбу с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.
"Бесцеремонное презрение" к Саудовской Аравии со стороны властей США побудило Эр-Рияд к "тревожным" переговорам по вопросу продажи нефти в Китай за юани вместо долларов, говорится в статье консервативного издания The American Spectator за авторством Андреа Видбург.