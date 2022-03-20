Будьте в Плюсе

Аналитик Чернов посоветовал россиянам приобретать золото с целью инвестиций в банках

Аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов рассказал россиянам о покупке и хранении золота.
Lenta.ru
Инвестиционное золото можно приобрести в большинстве отечественных банков, которые уполномочены самостоятельно устанавливать курсовую разницу между покупкой и продажей металла (спред).
РИА Новости
По словам Чернова, НДФЛ от продажи инвестиционного золота по-прежнему в силе.
РЕН ТВ
Во всех других случаях придется задекларировать доход и уплачивать 13 или 15 процентов в бюджет страны в зависимости от объема.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

Аналитик Чернов заявил, что даже маленькое повреждение слитка золота снижает его цену
Lenta.ru00:55
Аналитик Чернов: купить золото можно в большинстве банков, хранить лучше там же
ПРАЙМ21:04
Самое цитируемое
Россиянам рассказали, как купить слиток золота и где его лучше хранить
Москва 2422:01
Как купить слиток золота, и где его хранить: совет финансового аналитика
ФедералПресс22:55
Аналитик Чернов: слитки золота небезопасно хранить дома, к ним надо относиться бережно
News.ru22:39
Аналитик Чернов посоветовал россиянам вкладываться в золото
Телеканал 360°00:25
Аналитик Чернов посоветовал россиянам приобретать золото с целью инвестиций в банках
РИА Новости21:19

Интересное

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 100 военных и иностранных наемников под Житомиром

В Минобороны заявили, что ВС России нанесли ракетный удар по украинскому центру подготовки специальной операции под Житомиром.
Газета.Ru04:07

Телекомпания «Мтавари архи» заявила, что на Украине погибли трое грузинских военнослужащих

Грузинская телекомпания "Мтавари архи" утверждает, что на Украине погибли трое военных Грузии, воевавших в рядах украинской армии.
РИА Новости05:25

Le Monde: спецоперация России на Украине может навсегда изменить мировую экономику

В международной организации считают, что спецоперация России на Украине может иметь долгосрочные последствия для мировой экономики: если изменятся условия торговли энергоресурсами, то цепочки поставок будут перестроены, платежные сети разделены, а страны начнут пересматривать составы своих золотовалютных резервов.
Lenta.ru23:39

Захарова отреагировала на призыв Минсельхоза ФРГ есть меньше мяса для борьбы с Россией

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, рассуждая о проблеме продовольствия, ранее предложил немцам есть меньше мяса и воздержаться от выбрасывания еды, чтобы сделать вклад в борьбу с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.
RT на русском05:08

Литва отказалась платить компенсации бизнесу в случае национализации компаний в России

Литва не станет выплачивать компенсации своим бизнесменам в случае национализации их предприятий в России.
Газета.Ru06:38

Глава немецких профсоюзов Хоффман предсказал мировой кризис из-за Украины

Миру грозит экономический кризис из-за ситуации на Украине, заявил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман.
РИА Новости06:17

Лидер ЛДПР Жириновский: планы США по разделению Ирака на маленькие государства провалились

По словам Жириновского, США не удалось реализовать свои планы не только в Ираке, но и в Афганистане, Сирии и Ливии.
РИА Новости04:50

American Thinker: стремление Саудовской Аравии продавать нефть за юани является тревожным

"Бесцеремонное презрение" к Саудовской Аравии со стороны властей США побудило Эр-Рияд к "тревожным" переговорам по вопросу продажи нефти в Китай за юани вместо долларов, говорится в статье консервативного издания The American Spectator за авторством Андреа Видбург.
РИА Новости21:53

В «черный список» попали 22 артиста из Украины и России за критику спецоперации

СМИ пишут, что в России появился «черный список страны», в который были включены артисты, выступавшие с критикой специальной операции в Донбассе, передает solenka.info.
Solenka.info01:29

Опубликовано видео боевого применения ТОС-1А «Солнцепек»

Народная милиция ДНР опубликовала видео применения ТОС-1А "Солнцепек" ВС России под Мариуполем.
Российская газета04:45