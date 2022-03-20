Решение отменить налог при покупке инвестиционного золота объясняется стремлением правительства расширить линейку инвестиционных инструментов, а также уходом российской экономики от долларовой зависимости.
Британский таблоид The Sunday Telegraph написал о том, что специальный центр правительственной информации Британии якобы закупало рекламу в российских соцсетях для продвижения позиции Лондона по Украине.
Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов заявил, что приостановившие деятельность в России иностранные компании, скорее всего, начнут возвращаться в страну к лету.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на время военного положения в стране остановил любую деятельность ряда политических партий, включая партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", заявил Владимир Зеленский.
Выяснилось, что известной телеведущей Ксенией Бородиной в своем микроблоге была представлена информация о том, что она на данный момент не хочет заходить в свои социальные сети в связи с угрозами в свой адрес, передает "Радио Комсомольская правда".
В ведомстве рассказали, что размер социальных пенсий в 2022 году должен был повыситься на 7,7%. «С учетом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%», — пояснили там.