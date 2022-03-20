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Аналитик Чернов посоветовал россиянам приобретать золото с целью инвестиций в банках

Инвестиционное золото можно приобрести в большинстве отечественных банков, которые уполномочены самостоятельно устанавливать курсовую разницу между покупкой и продажей металла (спред).
РИА Новости
С 1 марта в России был отменен налог налог на добавленную стоимость в размере 20% на покупку инвестиционного золота (слитков и монет) для физических лиц.
ПРАЙМ
Решение отменить налог при покупке инвестиционного золота объясняется стремлением правительства расширить линейку инвестиционных инструментов, а также уходом российской экономики от долларовой зависимости.
ПРАЙМ
Чернов также напомнил, что НДФЛ от продажи такого металла по-прежнему в силе.
Москва 24

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