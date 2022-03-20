Решение отменить налог при покупке инвестиционного золота объясняется стремлением правительства расширить линейку инвестиционных инструментов, а также уходом российской экономики от долларовой зависимости.
Американские эксперты ожидают роста стоимости продовольственных продуктов в США в текущем и следующем годах из-за событий на Украине и введенных против России санкций, кроме того, возникнут трудности в сфере сельского хозяйства.
Джон Болтон, занимавший пост советника президента США по национальной безопасности в администрации 45-го американского лидера Дональда Трампа, счел "большой ошибкой" предшествовавшие российской спецоперации по демилитаризации Украины заявления американских властей о том, что западные войска не будут вмешиваться в ситуацию.
"Правительство Австралии накануне вечером ввело немедленный запрет на австралийский экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, что ограничит ее возможности по производству алюминия - важнейшего экспортного товара для России", - говорится в сообщении.
Британский таблоид The Sunday Telegraph написал о том, что специальный центр правительственной информации Британии якобы закупали рекламу в российских соцсетях для продвижения позиции Лондона по Украине.