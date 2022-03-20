Решение отменить налог при покупке инвестиционного золота объясняется стремлением правительства расширить линейку инвестиционных инструментов, а также уходом российской экономики от долларовой зависимости.
Американские эксперты ожидают роста стоимости продовольственных продуктов в США в текущем и следующем годах из-за событий на Украине и введенных против России санкций, кроме того, возникнут трудности в сфере сельского хозяйства.
Британский таблоид The Sunday Telegraph написал о том, что специальный центр правительственной информации Британии якобы закупали рекламу в российских соцсетях для продвижения позиции Лондона по Украине.
«Офицер СБУ сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран», — сообщили в Минобороны.