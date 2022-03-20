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Аналитик Чернов заявил, что даже маленькое повреждение слитка золота снижает его цену

Инвестиционное золото можно приобрести в большинстве отечественных банков, которые уполномочены самостоятельно устанавливать курсовую разницу между покупкой и продажей металла (спред).
РИА Новости
Чернов, в частности, напомнил
, что НДФЛ от продажи инвестиционного золота продолжает действовать.
News.ru
С 1 марта в России был отменен налог налог на добавленную стоимость в размере 20% на покупку инвестиционного золота (слитков и монет) для физических лиц.
ПРАЙМ
Решение отменить налог при покупке инвестиционного золота объясняется стремлением правительства расширить линейку инвестиционных инструментов, а также уходом российской экономики от долларовой зависимости.
ПРАЙМ

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Россиянам рассказали, как купить слиток золота и где его лучше хранить
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