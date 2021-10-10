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Аналитик Чижевский: владельцами «Северного потока-2» может стать конгломерат компаний ЕС

Владельцами «Северного потока-2» могли бы стать европейские партнеры газопровода. В этом случае проект соответствовал бы газовой директиве Евросоюза (ЕС), что позволило бы обойти ограничения для трубопровода. Такой способ нашел аналитик Даниэль Чижевский, пишет РИА Новости.В источнике

С чего всё началось

Аналитик Чижевский: владельцем «Северного потока — 2» может стать конгломерат компаний ЕС
Для соответствия газовой директиве Евросоюза владельцами "Северного потока — 2" могут стать европейские партнеры трубопровода, заявил в беседе с "Польским радио" аналитик Даниэль Чижевский.
РИА Новости19:32

Подробнее о событии

Аналитик Чижевский: владельцами «Северного потока-2» могут стать европейские партнеры
Lenta.ru23:15
Аналитик Чижевский: владельцем «Северного потока — 2» может стать конгломерат компаний ЕС
РИА Новости19:32
«Северный поток – 2» предложили отдать партнерам Газпрома в Европе
Взгляд.ру21:19
Польский аналитик Дэниэль Чижовский предложил найти европейских партнеров «Северного потока — 2»
Телеканал 360°20:20
Способ обойти ограничения для «Северного потока — 2» нашли в Европе
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В Европе нашли способ обхода ограничений для «Северного потока — 2»
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