Владельцами «Северного потока-2» могли бы стать европейские партнеры газопровода. В этом случае проект соответствовал бы газовой директиве Евросоюза (ЕС), что позволило бы обойти ограничения для трубопровода. Такой способ нашел аналитик Даниэль Чижевский, пишет РИА Новости.

ФАН ФАН Известия Центральная Служба Новостей ТК Звезда Слово и Дело Ямал-Медиа Политика Сегодня Life.ru Экономика сегодня Профиль VSE42.RU Телеканал 360° Царьград Общественная служба новостей Комсомольская правда Вечерняя Москва Газета.Ru

С чего всё началось Аналитик Чижевский: владельцем «Северного потока — 2» может стать конгломерат компаний ЕС Для соответствия газовой директиве Евросоюза владельцами "Северного потока — 2" могут стать европейские партнеры трубопровода, заявил в беседе с "Польским радио" аналитик Даниэль Чижевский. РИА Новости 19:32